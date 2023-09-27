Відстрочка від мобілізації для чоловіків, які виховують дітей: кого не можуть призвати

Українці, які самостійно виховують неповнолітню дитину, мають право на відстрочку від призову. Юристка Зоряна Богдан розповіла, кого це стосується та які документи потрібні.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація населення, але певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Про те, за яких обставин таке право отримують чоловіки, які самостійно виховують дітей, у коментарі виданню "РБК-Україна" пояснила адвокатка Ario Law Firm Зоряна Богдан.

За законом, право на відстрочку мають військовозобов’язані, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Таких людей можуть призвати лише добровільно.

Чи є підставою для відстрочки розлучення?

Юристка пояснила, що для отримання відстрочки від призову на військову службу недостатньо лише факту розриву шлюбу з матір’ю дитина або дітей.

"На жаль, на цей час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. При цьому вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака", — підкреслила Богдан.

Подання позовів про визначення місця проживання малечі з батьком також від мобілізації не врятує.

"За результатами розгляду таких справ суд лише встановлює, з ким із батьків проживатиме дитина, однак, не визначає наявність у батька статусу такого, що сам виховує дитину", — зазначила адвокатка.

Навіть проживання матері за кордоном не підтвердить, що дитину самостійно виховує батько.

Тоді як довести, що чоловік виховує дитину сам?

Богдан наголосила, що чіткого визначення щодо особи, яка самостійно виховує неповнолітню дитину, у законі немає. Проте встановлені документи, які підтверджують цей факт.

Йдеться про свідоцтво про народження та:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

"Вказані документи об’єктивно дозволяють підтвердити факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, як наслідок, наявність підстав для відстрочки від мобілізації для батька такої дитини", — додала юристка.

Однак, зі слів спеціалістки, якщо чоловік одружився вдруге, своє право на відстрочку він втрачає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яке покарання може загрожувати ухилянтам за ігнорування повісток. Зі слів юриста Миколи Максимова, ТЦК навіть можуть оголосити призовника в розшук.

Також адвокат Антон Маринич відповідав, чи можуть представники ТЦК затримувати військовозобов’язаних за відмову брати повістку та агресивну поведінку.