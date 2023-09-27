Тероборона використовує БпАК "Чаклун" для виявлення системи ворожої ППО (відео)
Українські захисники фіксують ворожу ППО завдяки розвідувальному дрону. Росіяни витрачають вартісний боєкомплект аби його збити.
Група аеророзвідки Solovey 116-ої окремої бригади сил територіальної оборони виявляє системи ворожої ППО завдяки БпАК "Чаклун". У Facebook підрозділу 27 вересня повідомили подробиці.
Бійці показали відео, як їхні "літачки" курсують над ворожими позиціями. Можна побачити справжній шквал пострілів з автоматів, кулеметів та періодичні спроби збити їх з ПЗРК та ЗРК.
Вартість одного пуску ворожого ПЗРК, як йдеться у дописі, вартує від 45000 гривень. Загалом вартість пусків різних ЗРК — оцінюється сотнями тисяч доларів.
Українські захисники пояснили, що чудово розуміють значення цих цифр, ому вони періодично запускають такі безпілотники задля виявлення системи ворожої ППО. Росіяни завжди "ведуться на приманку і розкриваються".
"Чаклун" чаклує українське небо!" – йдеться у дописі.
Що таке БпАК "Чаклун"
Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Чаклун" створили у Дніпрі наприкінці 2022 року. Безпілотник отримав так назву, оскільки йому вдавалося вже з перших пусків успішно протистояти засобам радіоелектронної боротьби російських загарбників. Функції "Чаклуна":
- політ може виконуватися в автоматичному режимі за завданим маршрутом та — в керованому режимі, що надає пілоту можливість за потреби змінювати курс польоту.
- фото/відео фіксування місцевості з координатами із записом на бортовий зйомний носій.
- застосовується камера Go-Pro та онлайн курсова камера
- діє система повернення додому при блокуванні сигналу – інерційна дубльована система навігації.
Нагадаємо, 26 вересня бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА. Українські бійці виявили російський комплекс спостереження за допомогою безпілотника, який потім атакував ворожу ціль.