Тероборона використовує БпАК "Чаклун" для виявлення системи ворожої ППО (відео)

Українські захисники фіксують ворожу ППО завдяки розвідувальному дрону. Росіяни витрачають вартісний боєкомплект аби його збити.

Група аеророзвідки Solovey 116-ої окремої бригади сил територіальної оборони виявляє системи ворожої ППО завдяки БпАК "Чаклун". У Facebook підрозділу 27 вересня повідомили подробиці.

Бійці показали відео, як їхні "літачки" курсують над ворожими позиціями. Можна побачити справжній шквал пострілів з автоматів, кулеметів та періодичні спроби збити їх з ПЗРК та ЗРК.

Вартість одного пуску ворожого ПЗРК, як йдеться у дописі, вартує від 45000 гривень. Загалом вартість пусків різних ЗРК — оцінюється сотнями тисяч доларів.

Українські захисники пояснили, що чудово розуміють значення цих цифр, ому вони періодично запускають такі безпілотники задля виявлення системи ворожої ППО. Росіяни завжди "ведуться на приманку і розкриваються".

"Чаклун" чаклує українське небо!" – йдеться у дописі.

Що таке БпАК "Чаклун"

Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Чаклун" створили у Дніпрі наприкінці 2022 року. Безпілотник отримав так назву, оскільки йому вдавалося вже з перших пусків успішно протистояти засобам радіоелектронної боротьби російських загарбників. Функції "Чаклуна":

політ може виконуватися в автоматичному режимі за завданим маршрутом та — в керованому режимі, що надає пілоту можливість за потреби змінювати курс польоту.

фото/відео фіксування місцевості з координатами із записом на бортовий зйомний носій.

застосовується камера Go-Pro та онлайн курсова камера

діє система повернення додому при блокуванні сигналу – інерційна дубльована система навігації.

Нагадаємо, 26 вересня бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА. Українські бійці виявили російський комплекс спостереження за допомогою безпілотника, який потім атакував ворожу ціль.