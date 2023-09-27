Спецслужби України за своїми можливостями випереджають "Моссад", — військовий оглядач (відео)

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, якщо російські силові структури з 2014 по 2022 роки на два-три кроки випереджали нашу роботу, то зараз усе навпаки.

Усі розвідувальні служби України зараз працюють на максимальних своїх можливостях і навіть за межами українських можливостей. Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 27 вересня заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, всі наші спецслужби зараз на висоті: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України, Служба державної безпеки України. Водночас він зазначив, що про Службу зовнішньої розвідки чомусь дуже рідко згадують у відкритих джерелах.

"А до речі, це теж дуже досить-таки масштабна робота, не стільки внутрішня, скільки зовнішня, і про неї рідко коли згадують у відкритих джерелах", — підкреслив Коваленко.

Військово-політичний оглядач вважає, що зараз Україна за підтримки міжнародних партнерів перехопила певну ініціативу в структур Російської Федерації, таких як Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ), Федеральна служба безпеки (ФСБ), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Російські силові структури, які з 2014 по 2022 роки все-таки на два-три кроки випереджали нашу роботу, але зараз усе назад. Зараз зовсім інші умови. Вони відстають від роботи українських спецслужб. І це яскрава демонстрація того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію", — сказав Олександр Коваленко.

Також він нагадав, що свого часу всі захоплювалися зовнішньою розвідувальною службою Ізраїлю "Моссад".

"Моссад" був ніби зразком для наслідування більшості силових структур світових організацій саме розвідувального типу. Україна випереджає зараз "Моссад". Це не в докір, це реалії. Україна зараз за своїми можливостями випереджає "Моссад", — вважає Коваленко.

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Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що, за даними розвідки, невідомі диверсанти розширили географію вибухів на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській і Калузькій областях.

Раніше, 23 вересня, в ГУР показали відео боїв у Донецькій області. Воїни 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України й надалі продовжують рух уперед у районі Бахмута.