"Рідкісний зразок": під Роботиним Сили оборони затрофеїли унікальний танк Т-72Б3 РФ (відео)

Танк ЗС РФ потрапив до рук бійців сил оборони у повністю робочому стані. Бортовий комп'ютер підказав, що потрібно долити охолоджуючої рідини і після цього бронемашина вже готова бити колишніх власників.

Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії у Запорізькій області, намагаючись подолати збудовану росіянами "лінію Суровікіна". Після зведення цих укріплень на даному відтинку фронту стали рідше з'являтись російські танки. Однак бійці Національної гвардії змогли тут "вполювати" рідкісну бронемашину Т-72БЗ, яку називають "економ-варіантом Т-90М Прорив". Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

Журналіст вказав, що трофей захопили бійці 15-ої бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України. Місце події — між Роботиним та Вербовим у Запорізькій області. Вказано, що це "жирний трофей", який стане воювати на боці Сил оборони і відтепер битиме своїх попередніх власників.

Трофей, який так потішив нацгвардійців — це танк Т-72Б3, який пройшов модернізацію у 2022 році. Після цього він здобув певні характеристики, які наблизили старий радянський танк до наднового Т-90М "Прорив".

Танки РФ: деталі трофейного Т-73БЗ

На відео, опублікованому журналістом, показано, чим особливий модернізований Т-72БЗ. Зокрема, зліва від місця механіка розташовано бортовий комп'ютер, який стежить за технічним станом різних систем.

Про роль нового устаткування в російському танку свідчить досвід нацгвардійців. Коли бійці спробували завести трофейну техніку, їм це спершу не вдалось. Однак пізніше звернули увагу на надпис на моніторі комп'ютера: там "висіло" повідомлення, що потрібно долити охолоджувальну рідину.

На завершення журналіст наголосив, що потрібно пам'ятати про здатність Росії до навчання: вона обійде санкції і зможе налагодити випуск сотень танків, "модернізованих до сучасного рівня".

Нагадуємо, німецькі аналітики звернули увагу на заяву одного з російських керівників, який повідомив про відновлення випуску танків Т-80. На думку аналітиків, це свідчить про завантаженість наявного виробництва Т-72 та Т-90 і про потребу у нових бронемашинах, які пошлють у бій в Україні.

Між тим з'ясувалось, що Кремль продовжує уникати обмежень, накладених західними країнами на деякі галузі виробництва РФ. Зокрема, швейцарська компанія зуміла вивезти 5 тис. тонн листової міді через Туреччину до Італії. Завдяки цьому Москва отримала ще кілька мільйонів доларів для продовження війни.