Пропагандистів РФ чекає лава підсудних у Гаазі, — екс-головний військовий прокурор (відео)

За словами Віктора Чумака, на пропагандистів Росії чекає реальне притягнення на лаву підсудних у Гаазі і наразі обговорюється форма трибуналу.

Пропагандистів Російської Федерації чекає лава підсудних Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Усі ці люди можуть стати підсудними. ООН почала розслідування проти російських пропагандистів через підбурювання до геноциду українців. Про це заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор (2019-2020 рр.) Віктор Чумак заявив 27 вересня в ефірі телеканала FREEДОМ.

"Пропагандистів Росії чекає реальне притягнення на лаву підсудних у Гаазі. Ми говоримо про трибунал, який може відбутися. Зараз форма трибуналу обговорюється і шукають правильну форму трибуналу", — сказав Чумак.

Водночас юрист зазначив, буде складно довести, що сукупність злочинів, скоєних російськими військовими на території України, спрямована на знищення нашої нації.

"Дуже складно довести, що саме метою державної політики РФ, метою цих дій є не просто знищення конкретної людини, а знищення цілої певної групи людей за певною ознакою — етнічною, національною", — вважає Чумак.

Також колишній прокурор зазначив, що суспільству на Заході складно уявити, що такі страшні речі можуть відбуватися в наш час.

"Це складно уявити, що такі звірства можуть бути у ХХІ столітті, такі звірства можуть бути на території Європи... Тому в людей вмикається така захисна реакція, що так неможливо, так само люди не чинять взагалі, цивілізовані люди. Вони ж Росію завжди вважали цивілізованою державою, вели з ними бізнес і з задоволенням туди їздили. А зараз їм доводиться приймати те, що ця країна, її керівництво і політика цієї країни може бути спрямована на знищення абсолютно іншої нації", — зазначив Віктор Чумак.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в доповіді комісії ООН питання геноциду українського народу розглядають тільки у світлі публікацій у росЗМІ, які "можливо є" підбурюваннями.

Раніше, у березні 2023 року комісія ООН не знайшла достатніх доказів, які можна було б кваліфікувати як геноцид українського народу. У вересні Ерік Месе заявив, що комісія досі не дійшла консенсусу, чи відбувається в країні геноцид.