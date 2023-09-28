Вибух на газопроводі в Полтавській області: поруч був помічений дрон — екснардеп (фото, відео)

За словами колишнього депутата Ігоря Мосійчука, спосіб підриву газопроводу під Лубнами на 99% збігається з тим, який було використано на тому самому газопроводі 2021 року.

У вівторок, 26 вересня в Лубенському районі Полтавської області прогримів вибух на газопроводі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.

"За попередньою інформацією сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС", — написав чиновник.

Пізніше Дмитро Лунін додав, що на місці вибуху вигорають залишки газу, а рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук із посиланням на свої джерела написав у Telegram-каналі, що вибух на газопроводі в Полтавській області був диверсією. За його словами, підрив було здійснено "радіокерованим вибуховим пристроєм".

"Перед вибухом у районі теракту на низькій висоті був помічений розвідувальний дрон ворога", — заявив Мосійчук.

Екснардеп також зазначив, посилаючись на слова фахівців із місця події, що метод підриву на 99% збігається з тим, який використали на тому самому газопроводі 2021 року.

"Диверсія на газопроводі, найімовірніше, пов'язана із заявою про те, що цієї зими Україна обійдеться газом власного видобутку", — стверджує екснардеп.

Нагадаємо, у вересні 2023 року РФ уперше в поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Після обстрілу в місті Рівне кілька годин не було електропостачання.

Міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю від 26 вересня заявив, що Київ відповідатиме на удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. За його словами, взимку окупанти, ймовірно, зосередяться на атаках по енергосистемі.