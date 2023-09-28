"Підірвуть світовий режим": Росія не відмовилася від ідеї отримати зброю від КНДР, — Держдеп

За словами представника Держдепу США Метью Міллера, обговорення озброєнь між Росією і КНДР розпочалося під час візиту Кім Чен Ина в Росію і триває досі.

Росія продовжує спроби укласти домовленість із КНДР щодо постачання зброї. США висловили стурбованість з цього приводу. Про це на брифінгу сказав представник Держдепу США Метью Міллер, передає видання "Укрінформ".

Згідно з його заявою, переговори почалися під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в Росію і тривають дотепер.

Крім того, Міллер наголосив, що зміни у військових відносинах між Росією і Північною Кореєю можуть ще більше підірвати світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї і порушити резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Ми неодноразово говорили про це і попереджали, що обговорення озброєнь між Росією і КНДР майже напевно тривало під час візиту Кім Чен Ина в Росію, і ми вважаємо, що вони тривають і після цього візиту", — сказав представник Держдепу.

Міллер закликає Північну Корею дотримуватися публічних заяв і утримуватися від постачання зброї в Росію.

Нагадаємо, 12 вересня до РФ прибув із візитом президент КНДР Кім Чен Ин. Його зустрічали з червоною доріжкою і дерев'яними сходами. Передбачалося, що лідер обговорюватиме з колегою Володимиром Путіним постачання зброї.

Однак 13 вересня в ГУР повідомили, що домовленість про постачання зброї з Північної Кореї не була б новиною, адже це відбувається вже півтора місяця. За даними розвідки, країни домовилися про відвантаження мільйонних партій снарядів.