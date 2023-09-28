Бійці 80-ї бригади показали, як знищили особовий склад ЗС РФ у Кліщіївці (відео)

Українські бійці запускали з безпілотників снаряди по позиціях ЗС РФ, після чого в небо здіймався густий сірий дим, а ворог зазнавав втрат.

Бійці 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищували російських військових на їхніх позиціях у Кліщіївці Донецької області. Відео опублікували в аналітичному Telegram-каналі DeepState.

"Наші друзі з 80-ої бригади поділилися архівними кадрами роботи по к**апах в Кліщіївці", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що на опублікованому відео видно роботу групи аеророзвідки "Фокстрот". Зокрема, ролик передає атмосферу та умови, в яких довелося працювати українським військовим вдень та вночі.

Відео розпочинається з наслідків вибуху, після якого в небо почав здійматися густий білий дим. Потім під звуки вибухів один із військових запустив безпілотник з прикріпленою гранатою. Після чого вона відпрацювала по позиціях російських військових.

Після того, як дрон знаходив військових РФ, українські оператори БПЛА скидали на них снаряди. В результаті чого після вибуху в небо здіймався дим, а військові Збройних сил Російської Федерації гинули.

Нагадаємо, 26 вересня аеророзвідники 56-ої Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади показали знищення особового складу Збройних сил Російської Федерації. Це вдалося зробити за допомогою безпілотних літальних апаратів, які знаходили російську військову техніку. Після вдалих ударів ворожа техніка загорялася. Живу силу ЗС РФ вдалося знищити прямим влучанням.

25 вересня з'явилося відео, як за допомогою самохідних артилерійських установок бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили позиції БПЛА, склад боєкомплекту та міномет окупантів.