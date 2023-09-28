Окупанти збираються перекрити Кримський міст на цілу ніч: що сталося

Незаконна споруда, яка неодноразово зазнавала ударів з боку Сил оборони України, буде закрита протягом дев'яти годин. Окупанти запевняють, що хочуть провести "відновлювальні роботи".

На тимчасово окупованому Кримському півострові збираються перекрити незаконно побудований Керченський міст на всю ніч. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" 28 вересня.

Зазначається, що споруда буде закрита протягом дев'яти годин. Почнуть діяти обмеження з 21:00 28 вересня, а закінчаться 29 вересня о 06:00.

"Міст перекриють у зв'язку з проведенням "відновлювальних робіт". У середині вересня російська влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня", — ідеться в повідомленні.

Тоді було зруйновано дорожнє полотно на прольотах мосту, яке зараз і намагатимуться залатати.

Варто зазначити, що останнім часом, у зв'язку з почастішанням атак по Кримському півострову, міст почали регулярно перекривати. Відбувається це під час повітряних тривог, які також почали оголошувати лише нещодавно.

Місцева "влада" ніяк не прокоментувала обмеження на момент публікації матеріалу.

Атака по Кримському мосту 17 липня: що відомо

17 липня на тимчасово окупованому півострові прогриміли вибухи. Повідомлялося про постраждалих і загиблих унаслідок удару по Кримському мосту. Тоді внаслідок обстрілу загинула практично вся сім'я — 36-річна жінка і 40-річний чоловік. Їхню 14-річну доньку госпіталізували у важкому стані.

У СБУ після атаки заявили, що норми міжнародного права дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, елементом яких є "символ путінського режиму" в окупованому Криму.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав військового навантаження", — заявив представник відомства.

Нагадаємо, 7 вересня у ВМС розповіли про спроби РФ захистити Кримський міст. На місці регулярно чергували 6 катерів і 5 кораблів Прикордонної служби Федеральної служби служби безпеки РФ, які й мали вберегти незаконну споруду.