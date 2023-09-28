На Хмельниччині любителі "російського шансону" жорстоко побили чоловіка через зауваження (відео)

Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття. Потерпілий з важкими травмами перебував в реанімаційному відділенні

У місті Дунаївці в Хмельницькій області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Потерпілого з травмами доправили до лікарні. Про це у Facebook-групі "Ділові Дунаївці" повідомила його дружина Наталія Алєксєєва.

"Зробив зауваження молодикам які були в нетверезому стані і слухали "російський шансон" на повну гучність. Його побили. Завдали важкі травми, після яких він перебував в реанімаційному відділенні, попереду ще дороговартісні операції і важка реабілітація. А ці " пошановувачі російського" і надалі гуляють вулицями нашого міста", — написала жінка.

Жінка зауважила, що її син зараз воює на Донеччині і зараз приїхав до рідного міста у відпустку. Чоловіка побили руками і ногами, а після цього нападники втекли з місця події на авто. Згодом відео інциденту з'явилося в мережі.

У поліції Хмельницької області повідомили, що нападника на 64-річного чоловіка розшукали і йому вручено підозру за фактом побиття.

"26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний", — повідомляють деталі інциденту правоохоронці.

Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Зараз вирішується питання з обранням 26-річному чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Львівщині стався скандал із військкомами. Один із них побив цивільного, ще один — намагався безуспішно втрутитися в конфлікт.

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