Столтенберг несподівано прибув до Києва і поділився подробицями контрнаступу ЗСУ (фото)

За словами генсека НАТО, для нього велика честь знову повернутися до української столиці, яка посідає особливе місце в серцях вільного світу. Окремо він похвалив Сили оборони за просування вперед.

До Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Його візит заздалегідь офіційно не анонсували. Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" 28 вересня.

З огляду на опубліковані в мережі кадри, глава Альянсу вже встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і провів пресконференцію.

Насамперед він зазначив, що радий знову відвідати українську столицю в такий непростий для країни час.

"Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед", — заявив Єнс Столтенберг.

Окремо він висловився з приводу контрнаступу українських військ. Генсек НАТО підтверджує, що на фронті регулярно фіксується просування Сил оборони вперед, незважаючи на жорстокий опір з боку противника.

"Українські сили "поступово повертають позиції" у своєму контрнаступі проти Збройних сил РФ", — ідеться в повідомленні.

Також Єнс Столтенберг під час свого виступу зазначив, що фіксується різкий контраст у цій війні, адже український народ продовжує півтора року героїчно боротися за свою батьківщину, майбутнє, а також свободу. Тим часом росіяни борються за свої імперські манії.

"Росія відіграє дедалі меншу роль на світовій арені, відрізана від міжнародних ринків, не бере участі в міжнародних самітах і зменшує прагнення отримати зброю від таких режимів, як Іран і Північна Корея", — продовжив генсек НАТО.

Це вже другий візит Єнса Столтенберга в Україну від початку повномасштабної війни. Уперше він відвідав столицю у квітні цього року.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим міністром оборони Британії Грантом Шаппсом. Він наголосив, що Лондон продовжить підтримувати Київ, адже "відчуває наш біль за все, що відбувається".