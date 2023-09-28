"Не зупиняємось ні на мить": 130 бригада тероборони уразила КАМАЗ під час руху (відео)

Ударний безпілотник уразив транспортний засіб російських загарбників, водій якого не підозрював про небезпеку.

Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України ліквідували ворожий КАМАЗ. Про це повідомили у Facebook підрозділу.

Оператори ударних дронів вистежили ворожу техніку. Згодом безпілотник уразив транспортний засіб загарбників.

"Не зупиняємось ні на мить, знищуємо ворога – крокуємо до Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Війна в Україні: знищення вантажівок росіян

Прикордонники знищили 30 серпня дроном КАМАЗ росіян. Вантажівка російських окупантів прямувала до позицій, але так й не змогла доїхати до місця дислокації. Вантажівка прямувала до позицій окупантів. До місця дислокації вантажівка так і не доїхала.

Тактична група "Адам" 26 липня знищила вантажівку російських загарбників. Російський транспортний засіб був замаскований у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так і не виконала.

Спецпризначенці показали знищення автоматичного міномета 2Б9 "Васильок" на базі "Уралу". Росіяни 11 вересня вирішили заховати свою "модернізовану" техніку в лісі, але це їм не допомогло. Внаслідок обстрілу техніка спалахнула.

Нагадаємо, 28 вересня Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, показав, як українські захисники ліквідували склад боєкомплекту російських загарбників на Бахмутському напрямку. Провели успішну роботу бійці артилерійського дивізіону 77-ої окремої аеромобільної бригади. Ворожий боєкомплект було зафіксовано в одному зі зруйнованих приміщень. Це суттєво вплинуло на боєздатність окупантів у відповідній локації.