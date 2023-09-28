"Лінія оборони у росіян тріщить по швах": боєць ЗСУ про бої на південному напрямку

На півдні українські захисники спостерігають поповнення у росіян. Щоб утримати позиції сюди звозять колишніх засуджених так званих загонів " Шторм-Z".

На півдні перша лінія оборони ЗС РФ "тріщить" з усіх боків, а в полон до Сил оборони потрапляє все більше росіян, здебільшого зеків, які не мають морального настрою воювати. Про це в ефірі Апостроф TV розповів Олександр Войтко, військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, на південному напрямку ЗСУ дедалі частіше беруть у полон вояків ЗС РФ. Тут також спостерігається збільшення числа зеків — із штурмових загонів" Шторм-Z ".

"Через великі втрати окупанти заповнюють "дірки" в особовому складі за рахунок колишніх сидільців. Ставлення до них там вкрай жорстке. У разі спроби відступити — розстріл на місці. У регулярних частинах РФ ситуація не краща. У разі відступу російським військовим загрожує в'язниця або відправлення до "підвалу", — розповів військовослужбовець.

Він зазначив, що "дисциплінарні заходи", які проводить Росія, дещо ускладнює просування ЗСУ на півдні. Окупанти для зміцнення позицій прагнуть швидко сформувати нові загони. Однак для командування ЗС РФ існує ризик — у разі прориву їхніх передових позицій, які утримують ув'язнені та регулярні війська РФ, у них може бути не достатньо резервних сил для зміцнення наступних ліній оборони.

Нагадаємо, що 3 ОШБр 12 липня показала знищення складу БК ЗС РФ в районі Бахмута. Окупанти вирішили ретельно сховати БК, але згодом втратили склад через влучну роботу української артилерії.