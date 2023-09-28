"Триває бій": в легіоні "Свобода Росії" заявили, що їх бійці прорвалися на територію РФ

Бійці повідомляють, що у їхніх групах немає вбитих та поранених в результаті бою.

В Бєлгородську область зайшли кілька груп бійців з легіону "Свобода Росії". Вони ведуть бій з російськими окупантами. Про це бійці легіону повідомили у своєму телеграм-каналі 28 вересня.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Коношенкову", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подробиці та деталі операції легіонери повідомлять згодом.

"Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", — йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ спочатку повідомили про бої на Бєлгородщині, але згодом проінформували, що влада Бєлгородської області не підтвердила цю інформацію.

"Влада Бєлгородської області не підтвердила інформацію, яка з'явилася в кількох джерелах про нібито прорив українських диверсійно-розвідувальних груп на територію регіону — в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено. Про це повідомили у оперативному штабі області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що легіон "Свобода Росії" знищив техніку і склади з боєприпасами ЗС РФ під Бахмутом — вдалося знищити, серед іншого, САУ, міномети, бойову машину і логістичну техніку ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що 8 липня легіон "Свобода Росії" анонсував новий рейд на територію РФ.