У ЗСУ показали, як всюдихід BvS 10 Viking із легкістю форсує річку (відео)

Під час осіннього бездоріжжя українські захисники зможуть використовувати дволанкові БТР BvS 10 Viking. Вперше всюдихід був помічений на бойовому чергуванні Сил оборони у квітні цього року.

ЗСУ показали роботу шведського всюдихода BvS 10 Viking. Транспортний засіб із легкістю форсує річку, що дасть змогу використовувати його під час осіннього бездоріжжя. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Supernova+.

За даними ЗМІ, на початку вересня морські піхотинці 38-ої бригади ЗСУ отримали 36 зчленованих бронетранспортерів BvS 10 Viking. БТР прибули в Україну з Нідерландів і, вочевидь, їх використовуватимуть після погіршення погоди, тому що "Вікінги" мають високу прохідність.

Особливості гусеничних всюдиходів-амфібій BvS 10 Viking

BvS 10 Viking спочатку створювали у Швеції для британських морпіхів. У конструкції враховано досвід розробки й експлуатації Bv206, що не має броні. Ці машини забезпечують оптимальну маневреність практично на будь-якій місцевості. Зокрема, вони здатні долати водні перешкоди або діяти в підтоплених регіонах.

Технічні характеристики БТР BvS 10 Viking:

вага передньої ланки — 5000 кг;

вага задньої ланки — 3500 кг;

потужність дизельного двигуна Cummins із турбонаддувом — 285 к.с.;

максимальна швидкість по шосе — 65-70 км/год;

швидкість при подоланні водних перешкод — 5 км/год;

запас ходу за паливом — 500 км;

місткість — до 12 осіб.

Як озброєння BvS 10 Viking може використовувати кілька типів кулеметів:

12,7-мм Browning M2;

40-мм автоматичний гранатомет Mark 19;

спеціальні гранатомети для створення димових завіс.

Броня в базовій версії захищає від куль і осколків, однак може бути посилена, наприклад, встановленням решітчатих протикумулятивних екранів.

Нагадаємо, у квітні Німеччина підписала контракт на сотні всюдиходів BvS10 для озброєння своєї армії. Бундесвер отримає всюдиходи у варіантах транспортування військ, командування й управління, а також логістичні машини.

Також Фокус писав, що вперше інформація про застосування всюдихода BvS 10 Viking українською армією з'явилася у квітні цього року.