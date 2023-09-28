В Пшеводуві у 2022 році впала українська ракета, — міністр юстиції Польщі

Уламки ракети та багато інших фактів наче дозволили беззаперечно встановити, що ракета, яка впала на завод, прилетіла з України.

Ракета, що впала на території Польщі 2022 року у Пшеводуві, належала Україні. Про це повідомив 28 вересня міністр юстиції Збігнєв Жьобро, інформує PAP.

З його слів, зброя була не радянського виробництва, а саме України. Він зазначив, що про це свідчать результати розслідування.

"Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", – заявив Жьобро.

Він додав, що розслідування трагедії в Пшеводуві вичерпало свої можливості, заявив у Любліні міністр юстиції та генеральний прокурор Збігнєв Жьобро. Аналіз траєкторії польоту, уламки ракети та багато інших фактів – все це дозволило нібито беззаперечно встановити, що ракета, яка впала на завод у Пшеводуві, прилетіла з України.

Водночас він висловив жаль з приводу відсутності співпраці з українською стороною. З якої саме локації випустили ракету, у Польщі не назвали.

Падіння ракети в Польщі у 2022 році

У місті Пшеводув Люблінського воєводства Польщі 15 листопада 2022 року впали дві ракети під час масованих ракетних ударів по Україні. Двоє чоловіків загинули, коли ракета впала на зерносортувальний завод у Пшеводуві. До сьогодні нікому не пред'явлено звинувачення. Після цієї трагедії біля Замостя було розгорнуто три німецькі комплекти зенітних батарей Patriot. Вони мають охороняти цю частину польського неба до кінця року.

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ЗСУ мають інформацію, що ракета, яка вбила двох людей у Пшеводуві, не була випущена українською ППО. Дипломат упевнений, що інцидент не вплине на відносини України з західними партнерами. Він попросив надати докази.

Нагадаємо, 28 вересня у МЗС Румунії визнали, що війна в Україні зачепила їхню країну. Міністр закордонних справ країни Лумініца Одобеску зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни.