Контроль якості проходить кожен міномет, який передається у війська: "Українська бронетехніка" відзвітувала про контракт з Міноборони

"Українська бронетехніка", яка разом із конгломератом Czechoslovak Group та європейське відділення американської корпорації General Dynamics розглядають можливість виробництва БМП ASCOD, завершила приймально-здавальні випробування чергової партії 120 мм мінометів для потреб Збройних Сил України. Випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передається у війська. Про це йдеться на офіційній ФБ-сторінці компанії.

"На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції й тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномета", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, міномети їхнього виробництва стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил Оборони України — ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції, СБУ.

"Ми успішно провели релокацію виробництва та вийшли на високі показники виробництва мінометів. Компанія працює над тим, аби мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм у війську було більше", — запевнив Владислав Бельбас.

Раніше Фокус повідомив, що на виставці у Кельце "Українська бронетехніка" представила удосконалений бронеавтомобіль.