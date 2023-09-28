Мобілізація студентів: з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок

Попередня пропозиція полягала у тому, щоб позбавити відстрочок студентів, яким виповнилося 30 років. Тепер пропонується дозволити призов тих, чия освіта не потрібна для відбудови економіки.

4 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9672. Він передбачає скасування відстрочки від мобілізації для українців, які у віці 30 та більше років вирішили здобути другу вищу освіту. Однак згодом з’явилася альтернатива — документ №9672-2, в якому розібралися у "Факти ICTV".

Альтернативний законопроєкт №9672-2 був підготовлений нардепами Олексієм Мовчаном, Борисом Приходьком та Георгієм Мазурашу. Політики пропонують не позбавляти відстрочки студентів, чия вища освіта потрібна для відбудови української економіки.

В разі ухвалення цих змін, призов не загрожуватиме:

здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти;

здобувачам фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та вперше здобувають наступний рівень освіти;

аспірантам, докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами;

науковим й науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти;

працівникам наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічним працівникам закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

здобувачам вищої освіти, що навчаються за денною або дуальною формами та здобувають освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка від центральних та виконавчих органів влади.

Нині законопроєкт №9672-2 перебуває на розгляді.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто з українських студентів може нині виїжджати за кордон.

Також у Житомирському районному ТЦК пояснили, навіщо вручають повістки студентам, які мають відстрочку від призову на військову службу.