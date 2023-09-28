Мобілізація в Україні: хто зі студентів може виїхати за кордон

За кордон можуть виїхати студенти або курсанти, які мають авіаційну спеціальність, або студенти іноземних закладів освіти. Проте для цього є певні умови.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі військовозобов'язані студенти можуть виїхати за кордон. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

З його слів, 1 вересня було внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Виїзд за кордон студентів з авіаційними спеціальностями

Деякі студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, можуть виїхати за кордон під час війни. Важливо, аби вони не підлягали призову на військову службу до лав ЗСУ під час дії воєнного стану та потребували практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або авіашколах через закриття повітряного простору України.

Для цього їм потрібно мати:

довідку від закладу освіти України щодо направлення студента в іноземний заклад освіт або авіаційну школу для проходження практичної льотної підготовки;

військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Виїзд за кордон студентів іноземних закладів освіти

У пресслужбі МВС розповіли, що чоловіки-студенти закордонних закладів освіти денної або дуальної форми, які не змогли вчасно продовжити навчання через повномасштабне вторгнення, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд за кордон.

Для цього їм потрібно мати наступні документи:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи, які підтверджують навчання в іноземному закладі;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову на військову службу;

довідку від ТЦК та СП для виїзду студентів, які навчаються за кордоном.

"Правило за рішенням військового керівництва діє тільки для студентів, які здобували освіту у закордонних вишах до 24 лютого 2022 року. На вступників, які поступили на навчання після повномасштабного вторгнення РФ це правило не розповсюджується", — додали в МВС.

Нагадаємо, у вересні у Верховній Раді запропонували скасувати відстрочку для деяких категорій студентів. Зокрема, запропонували ввести межу за віком від відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років.

Адвокатка Марина Бекало розповіла про категорії чоловіків, які можуть виїхати за кордон під час війни. Мова йде про тих, кого виключено з військового обліку. Для виїзду за кордон їм потрібно мати відмітку у військово-обліковому документі.