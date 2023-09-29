Вдруге за тиждень: у Тегерані спалахнув завод, що належить Міноборони Ірану (відео)

Іранські ЗМІ стверджують, що в Тегерані горить склад на території підприємства з виробництва автомобільних акумуляторів. Водночас у Мережі пишуть, що в іранській столиці загорівся завод, що випускає дрони Shahed.

У четвер, 28 вересня, в Тегерані спалахнула пожежа на заводі з виробництва автомобільних акумуляторів. Про це пише ABC News із посиланням на державні ЗМІ Ірану.

За даними видання, підприємство належить Міністерству оборони Ірану. Також повідомляється, що це вже друга пожежа на цьому об'єкті менш ніж за тиждень.

На іранському державному телебаченні заявили, що вогонь спалахнув на території складу пластикових відходів, обійшлося без постраждалих.

Як зазначають автори статті, під управлінням Збройних сил Ірану перебувають кілька підприємств по всій країні, частина з яких виробляють цивільну продукцію.

Журналісти також зазначають, що Іран уже кілька років перебуває під санкціями, що обмежують доступ до імпорту технологій і запчастин. У зв'язку з цим Тегеран створює власне обладнання або закуповує його на чорному ринку, що, ймовірно, підвищує ризики промислових аварій.

Зі свого боку керівник дослідницької групи Wind of Change Ігор Сушко в соцмережі X (Twitter) заявив, що в Тегерані горить завод із виробництва дронів Shahed і опублікував відповідне відео.

"Іранська диктатура постачає ці дрони російській диктатурі для вбивства мирного населення України", — написав він.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни від 27 вересня, Іран зможе досягти домовленості з Росією щодо передання ракет після завершення дії резолюції Ради Безпеки ООН № 2231, яка забороняє Ірану укладати подібні угоди.

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня заявив, що наразі немає підтверджень, що Москва натиснула на Тегеран і він усе ж таки зважився на продаж ракет, які б згодом атакували українську територію.