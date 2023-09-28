"Їдьте. Не легковажте": Ірина Верещук закликала цивільних росіян покинути Крим

Віцепрем’єр-міністр Верещук закликала цивільних росіян встигнути виїхати з півострова до початку деокупації. Адже, коли впаде Кримський міст зробити це буде дуже складно.

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала громадян Російської Федерації, які перебувають у Криму, залишити український півострів до початку його деокупації, адже потім не буде можливості швидко та безпечно покинути його. Про це вона повідомила 28 вересня у своєму Telegram-каналі.

"На що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом. Коли впаде Кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?", – поцікавилася вона.

Верещук констатувала, що швидко покинути півострів тисячам цивільних буде дуже складно, адже з перерізаними шляхами, коли навколо бої, здійснити це нереально. Вона закликала росіян, які незаконно перебувають в українському Криму, швидше виїхати.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", – наголосила віцепрем’єр-міністр.

Нагадаємо, 28 вересня Фокус писав, що ЗСУ ударами по Криму готують поле для майбутніх битв. За словами Владислава Селезньова, кожна військова ціль на території окупованого півострова є законною для Сил оборони. Вони продовжать робити все, що допоможе деокупації.

Також, 28 вересня повідомлялося, що радник голови ОП Михайло Подоляк анонсував зростання панічних настроїв у росіян у Криму. Територія півострова поступово переходить під український вогневий контроль і ресурсів для цього у Сил оборони більш ніж достатньо.