ЗС РФ атакували Україну Shahed та "Іскандерами": в регіонах пролунали вибухи, деталі

У соцмережах повідомляють, що по Миколаєву вдарили ракети "Іскандер-К". Місцеві мешканці почули вибухи щонайменше у трьох регіонах.

Вночі 29 вересня ЗС РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Про це відомо з публікацій пресслужби Повітряних сил ЗСУ в соцмережах.

О 2:23 військові попередили про ракетну небезпеку в Херсонській та Миколаївській областях.

О 2:45 у Повітряних силах проінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА по Сумській області.

Після четвертої ранку ракетна небезпека була оголошена для Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Обстріл України 29 вересня — Херсонська область

О 2:01 у місцевому телеграм-каналі написали, що ЗС РФ обстрілюють східну частину Херсону та область.

Пізніше, о 3:23, автори контенту зазначили, що під обстрілом Дніпровський район Херсона.

Обстріл України 29 вересня — Миколаївська область

Кореспонденти медіа "Суспільне" о 4:46 передали, що в Миколаєві пролунали вибухи.

"В місті та області оголошена повітряна тривога", — додали журналісти.

Блогер "Николаевский Ванек" заявив, що по місту прилетіли дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Обстріл України 29 вересня — Сумська область

О 03:22 у місцевому телеграм-каналі передали, що в області вже чують дрони типу Shahed.

"Шахеди вже в області! Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

Пізніше на Сумщині пролунали вибухи.

Обстріл України 29 вересня — Дніпропетровська область

Про вибухи в цьому регіоні невідомо, але місцевий телеграм-канал інформував про російський безпілотник в області.

"У напрямку Криворізького району ворожий БПЛА розвідувальний. Може бути робота сил та засобів ППО", — зазначили автори контенту.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня ЗС РФ також атакував українські міста ударними безпілотниками. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що росіяни могли встановити рекорд за кількістю запущених БПЛА.

Раніше, 27 вересня, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місту Берислав у Херсонській області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будівля лікарні та господарські споруди.