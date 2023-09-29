Загрожує довічне: затримали коригувальницю ворожого вогню по ЗСУ під Бахмутом

Підозрювана встигла передати агресору 8 локацій українських військових, які рухались у напрямку передової.

Служба безпеки України (СБУ) затримала "на гарячому" ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні удари РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині. Про це повідомила СБУ.

"Серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підозрювана передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової. Втім, співробітники СБУ викрили коригувальницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

Після правоохоронці провели комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму жінку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору.

За даними слідства, підозрюваною виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року.

Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну жінку з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга підозрюваною – представниця окупаційного "управління ФСБ по ДНР".

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ.

"Про отриману інформацію писала "зв’язковій" у месенджер, а після відправки повідомлень – одразу видаляла їх з телефону", – додають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну інформаторку спецслужб Російської Федерації, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині.