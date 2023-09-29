"Оригінальний рецепт українського замісу": Данілов показав яскраве відео про контрнаступ ЗСУ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ексклюзивний виробник і постачальник замісу — українська армія, яка бере участь у бойових діях із 2014 року.

У мережі з'явився оригінальний відеоролик про критику української контрнаступальної операції, на якому військовий місить тісто під коментарі в соцмережах про те, що все відбувається дуже довго, а результату не видно. Відповідне відео 28 вересня опублікував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на своїй Facebook-сторінці.

Так, на відео тісто, яке військовий місить для виготовлення хліба, символізує контрнаступ Сил оборони України. Поки він робить заміс, на відео з'являються коментарі з соцмереж: "чому так довго?", "де західні міксери", "де результат?", "це все?" тощо.

"Український заміс! Рецептура оригінальна, технологія національна. Ексклюзивний виробник і постачальник — Сили оборони України", — прокоментував ролик Данілов.

Наприкінці відео військовий випікає пишний хліб, після чого з'являється напис, — "Сили оборони в замісах із 2014 року".

Як зазначив Данілов, автор ролика — керівник військового телебачення України Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони успішно наступають на Мелітопольському напрямку. Українські військові дійшли до околиць населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.

Також нагадаємо, на думку колишнього командувача Сухопутними силами НАТО в Європі Бена Ходжеса, критика української контрнаступальної операції є "непрофесійними та марними заявами".