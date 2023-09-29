В Луганській області росіяни готуються мобілізувати 17-річних, – ОВА

Відправити на фронт хлопців з Луганської області окупанти планують вже наступної весни. Наразі загарбники перевіряють, чи всі громадяни стали на військовий облік.

У тимчасово окупованому селищі Хрустальне, що в Луганській області, окупанти РФ хочуть мобілізувати на війну в Україну неповнолітніх 17-річних хлопців. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами голови ОВА, у Хрустальному росіяни розпочали підготовку до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття.

Окупанти мають намір відправити їх на фронт вже наступної весни.

"Перевіряють, чи всі вони стали на облік військкоматів і пройшли медичні огляди, щоб навесні якнайшвидше їх кинути на фронт", – пояснив Лисогор.

Нагадаємо, 24 вересня в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області до лав Збройних сил Російської Федерації призвали близько 250 чоловіків.

Зазначили, що на тимчасово окупованій території під час проведення так званих "мобілізаційних" заходів росіяни видають підприємствам "мобілізаційні плани", в яких зазначають кількість людей, яких потрібно призвати на службу.

30 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що окупанти не змогли організувати масову мобілізацію на території регіону через тихий спротив населення. Зі слів Соболевського, ворог боїться давати зброю херсонцям.

Також 19 вересня росЗМІ повідомили, що в Москві почали розшукувати людей, які не стоять на військовому обліку. Зокрема, це стосується тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.