Залп до 24 "Калібрів": в ЗСУ попередили про надзвичайно високу ракетну загрозу для України

Російські окупанти вивели на бойове чергування малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".Українців попереджують про ймовірну ракетну атаку.

Росія вивела в Чорне море 3 ракетоносії, що може свідчити про запланований ракетний удар по Україні. Про це повідомляють 29 вересня в телеграм-каналі "Сили оборони Півдня України".

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На бойове чергуванні 3 ракетоносії : малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", — йдеться в повідомленні.

Сили оборони Півдня зауважують, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

"Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдарили по Харківщині новітньою ракетою "Гром Е-1". Внаслідок обстрілу пошкоджено один із інфраструктурних об'єктів міста.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ влаштували блекаут у Курській області, поціливши у електропідстанцію. Без світла залишилися 5 населених пунктів.