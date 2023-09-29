Російські окупанти стягують сили та заселяють порожні будинки на Запоріжжі, — Федоров (карта)

ЗС РФ нарощують сили в захопленій частині Запорізької області. Ворожа важка техніка рухається через Маріуполь та Бердянськ.

Російські окупанти зганяють на окуповану частину Запорізької області своїх бійців та везуть туди техніку. Про це 29 вересня повідомив у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці повідомляють про збільшення кількості поки що живої сили противника та ворожої техніки на окупованій частині області", — написав він.

Зі слів мера, ЗС РФ "женуть" важку техніку через нині захоплені міста Маріуполь та Бердянськ. Також ворожими бійцями заселяють порожні будинки у селах Мелітопольського та Пологівського районів. Водночас у містах Токмак та Бердянськ росте кількість російських військових.

Мапа бойових дій у Запорізькій області Фото: Deep State

"Окупанти планують завозити цивільних охоронців з РФ для охорони стратегічних об’єктів та офісів окупаційної "влади", а військових та бойовиків, залучених до цього зараз, відправлятимуть на фронт", — заявив Федоров.

Публікація Івана Федорова від 29 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 вересня партизани повідомили, що російські загарбники збили власний літак у Запорізькій області. За даними загону "Гнила Черешня", це сталося після пуску з системи С-300 у режимі ППО над тимчасово окупованим Токмаком.

Водночас депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що у лавах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства та пияцтва. З його слів, російські окупанти тікають зі своїх позицій в тимчасово окупованій частині регіону.

Також у Центрі журналістських досліджень інформували, що росіяни планують побудувати на окупованих територіях нову залізничну гілку. Загарбники хочуть поєднати залізницею Крим та Ростовську область.