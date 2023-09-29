Зросли випадки дезертирства та пияцтва: на Запорізькому напрямку окупанти тікають із позицій

Через вдалі атаки ЗСУ спостерігається зростання випадків дезертирства серед окупантів. Вони перевдягаються у цивільний одяг та тікають з лінії фронту.

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Серед військових російської армії збільшилися випадки дезертирства й пияцтва. Про це повідомив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук під час телемарафону.

Він зазначив, що це стало звичним явищем, яке фіксувалося вже давно.

"Звичне явище. Жахливий фактор, який залишає в небезпеці наших громадян, які залишаються на тих територіях (тимчасово окупованих, — ред.)", — сказав Дмитро Кирильчук.

За його словами, ворог намагається замовчувати проблеми з дезертирством та пияцтвом. Зокрема, питання дезертирства є характерним моментом, адже одна справа, коли це відбувається в тилових позиціях, а інша — 58 загальновійськова армія Російської Федерації, яка наразі дислокується у Запорізькій області. Збройні сили України постійно розбивають це угрупування.

"На фоні цього фіксуємо випадки, коли окупанти тікають", — повідомив він.

Він заявив, що щодня кількість таких випадків зростає. Раніше це спостерігалося у прифронтових населених пунктах, тоді як нині комендатура постійно виловлює окупантів, переодягнутих у цивільний одяг, у Мелітополі та Бердянську Запорізької області.

Нагадаємо, 27 вересня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що дії українських бійців зменшують мотивацію окупантів на Запорізькому напрямку. Зокрема, військові РФ почали вдаватися до дезертирства, в результаті чого окупанти почали перевіряти майже всі автівки, які виїжджають з міста.

22 серпня стало відомо, що в Запорізькій області з позицій втекли російські окупанти. Також на Донеччині бійці однієї з рот 247-го десантно-штурмового полку відмовилися виконувати наказ та йти в штурм.