Возросли случаи дезертирства и пьянства: на Запорожском направлении оккупанты убегают с позиций

Из-за удачных атак ВСУ наблюдается рост случаев дезертирства среди оккупантов. Они переодеваются в гражданскую одежду и убегают с линии фронта.

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Среди военных российской армии увеличились случаи дезертирства и пьянства. Об этом сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук во время телемарафона.

Он отметил, что это стало привычным явлением, которое фиксировалось уже давно.

"Привычное явление. Ужасный фактор, который оставляет в опасности наших граждан, которые остаются на тех территориях (временно оккупированных, — ред.)", — сказал Дмитрий Кирильчук.

По его словам, враг пытается замалчивать проблемы с дезертирством и пьянством. В частности, вопрос дезертирства является характерным моментом, ведь одно дело, когда это происходит в тыловых позициях, а другое — 58 общевойсковая армия Российской Федерации, которая сейчас дислоцируется в Запорожской области. Вооруженные силы Украины постоянно разбивают эту группировку.

"На фоне этого фиксируем случаи, когда оккупанты убегают", — сообщил он.

Он заявил, что ежедневно количество таких случаев растет. Ранее это наблюдалось в прифронтовых населенных пунктах, тогда как сейчас комендатура постоянно вылавливает оккупантов, переодетых в гражданскую одежду, в Мелитополе и Бердянске Запорожской области.

Напомним, 27 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что действия украинских бойцов уменьшают мотивацию оккупантов на Запорожском направлении. В частности, военные РФ начали прибегать к дезертирству, в результате чего оккупанты начали проверять почти все машины, которые выезжают из города.

22 августа стало известно, что в Запорожской области с позиций сбежали российские оккупанты. Также в Донецкой области бойцы одной из рот 247-го десантно-штурмового полка отказались выполнять приказ и идти в штурм.