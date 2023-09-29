"Бачили звіти": в Пентагоні прокоментували можливу загибель командувача ЧФ РФ Соколова

В Міноборони США заявляють, що вивчали звіти про удар України по штабу ЧФ РФ в окупованому Севастополі, але поки не мають точних даних.

У Пентагоні зараз не готові спростувати чи підтвердити інформацію про загибель командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова після удару ЗСУ по штабу флоту у Севастополі. Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Журналісти поцікавилися, чи є в Міноборони США інформація про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.

"У мене немає підтвердження. Наразі я не можу підтвердити звіти. Я бачила звіти, але не можу нічого підтвердити", — сказала вона.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 27 вересня теж висловилися про те, що не готові підтвердити справжність відео з "живим" Віктором Соколовим, яке напередодні оприлюднили росЗМІ.

Ймовірна загибель командувача ЗС РФ Віктора Соколова

25 вересня у пресслужбі ССО ЗСУ заявили, що внаслідок влучань у будівлю штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

26 вересня, російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що Соколов нібито з'явився на засіданні колегії МО РФ. Він був присутній на відеозв'язку.

27 вересня, в РФ телеканал "Звезда" продемонстрував відео, де командувач Віктор Соколов розповідає, що флот "успішно виконує завдання". Відеозапис нібито було зроблено під час нагородження футбольної команди флоту "Чорноморець".

Українські ЗМІ зазначили, що на відео з командувачем немає жодних часових маркерів, а самі змагання нібито відбулися до ударів по будівлі штабу ЧФ РФ. Крім того, адмірал жодного разу наживо не спростував повідомлення про свою ліквідацію.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв уточнити факт можливої загибелі командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова.