Непереконливі "докази": аналітики сумніваються, що командувач ЧФ РФ Соколов живий

Кремль і Міноборони РФ не коментували безпосередньо, що адмірал не загинув унаслідок ракетного удару по Севастополю. Аналітики ISW також не готові підтвердити справжність відео з "живим" Віктором Соколовим.

Related video

У Російській Федерації публікують відео з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим, однак аналітики наразі не можуть підтвердити справжність цих матеріалів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 вересня.

"Російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Солоков живий", — йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, пресслужба Кремля і Міністерство оборони РФ не давали коментарів із цього приводу і не підтвердили безпосередньо, що Віктор Соколов не загинув.

Автори звіту також зазначили, що не готові підтвердити достовірність відео з Соколовим, нещодавно опублікованим російськими медіа.

Загибель командувача ЧФ РФ: що відомо

Нагадаємо, 25 вересня пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ заявили, що внаслідок влучень у будівлю штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

Незабаром, 26 вересня, російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що Віктор Соколов нібито з'явився назасідання колегії Міноборони РФ. ЗМІ також опублікували відповідне відео.

Пізніше, 27 вересня, російський пропагандистський телеканал "Звезда" показав відео, на якому командувач Віктор Соколов розповів, що флот "успішно виконує завдання". Журналісти заявили, що Соколов нібито побував у Будинку офіцерів на нагородженні футбольної команди флоту "Чорноморець".

Водночас у виданні "Українська правда" зазначили, що на відео з Соколовим немає жодних часових маркерів, а про проведення згаданих подій немає коментарів ні від самого адмірала, ні від ФК "Чорноморець" на власному сайті чи в Telegram-каналі. Крім того, адмірал жодного разу наживо не спростував повідомлення про свою ліквідацію.