Франція та Україна обговорила спільне виробництво зброї: деталі переговорів

Нині в Києві перебуває з візитом міністр збройних сил Франції Себастєн Лекорню, з яким порушили питання спільного виробництва зразків озброєння.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню в Києві. Сторони обговорили співпрацю. Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час двосторонніх переговорів український лідер подякував Франції за всебічну допомогу. Також Зеленський високо оцінив особисту роль президента Еммануеля Макрона в підтримці України на міжнародній арені. Під час зустрічі була піднята тема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

"Під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння", — зазначається у публікації.

Окрім цього Зеленський подякував за вже надане озброєння: САУ Caesar, ЗРК SAMP/T та крилатих ракет SCALP EG. Також особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони, особливо в зимовий період. Себастьєн Лекорню отримав орден "За заслуги" II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, а також за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, BAE Systems планує почати виробляти запчастини для британських гаубиць в Україні. Також міністр Камишін заявляв, що BAE буде виготовляти 105-мм гаубиці L119.

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