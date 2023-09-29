"Це не випікання хліба": Данілов оцінив роботу українського ВПК (відео)

Кожна країна сьогодні, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, займається власним озброєнням і при цьому не має бажання з кимось ділитися.

Наразі відбуваються досить складні процеси, а військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність". Про це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він висловив незадоволення критикою ВПК. На його думку, коментарі щодо бездіяльності підприємств та організацій безпідставні, адже відповідна робота триває.

"Це не випікання хліба, складні процеси…", – розповів секретар РНБО.

Данілов зазначив, що сучасний світ не дає можливості самостійно на 100 відсотків закривати всі наші потреби. Питання виробництва снарядів особливе важливе, оскільки в Україні немає виробництва порохів. За його словами, кожна країна сьогодні займається власним озброєнням і при цьому не має бажання з кимось ділитися.

Він наголосив на тому, що в сучасному світі цим займається переважно приватний бізнес. З його слів, в Україні цим займаються приватні компанії.

"Закривають дуже багато великих проблем", – додав Данілов.

Де виготовлятимуть снаряди та техніку для ЗСУ

"Укроборонпром" налагодив виробництво артилерійських снарядів 122 та 152 мм на виробничих потужностях країн НАТО. Уряди України та Польщі підписали меморандум стосовно створення спільного підприємства з виробництва зброї. З огляду на перехід української армії на стандарти НАТО виникає занепокоєння щодо подальших перспектив вітчизняного військово-промислового комплексу. Фокус дізнавався, яким може бути майбутнє українського ВПК після війни.

Нагадаємо, 26 вересня США запровадили нові санкції проти російських компаній, пов'язаних з ВПК. Серед російських компаній, які потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів Америки, опинився найбільший виробник титану у РФ.