"Гра на больових точках": Кремль намагається дискредитувати українців на Заході, — Подоляк

За словами радника глави ОП, росіяни не гребують методами і поширюють фальшиві новини про Україну на міжнародній арені. Пов'язано це з бажанням зменшити потік військової допомоги.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо наративів російської пропаганди, які почали з'являтися останнім часом у новинах. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 29 вересня.

За його словами, Кремль навмисно поширює скандальні новини про Україну, які завжди є фейковими. Це робиться для того, щоб дискредитувати громадян і країну загалом на міжнародній арені.

Росіяни сподіваються, що їхня тактика спрацює і підтримку з боку Заходу буде підірвано.

"Думаю, ви могли бачити вірусні новини про те, що "українець спалив центр ДНК у США, коли результати показали, що він частково росіянин, а частково поляк". Ви, мабуть, також чули про "п'яний дебош", влаштований нібито членом української делегації у Нью-Йорку. Всі ці новини є абсолютно фейковими, проте зовні стилізовані під бренди відомих медіа й поширюються через російські бот-мережі", — ідеться в повідомленні.

Таких новин далі ставатиме тільки більше, зазначив Михайло Подоляк. Одне з головних завдань Кремля — дискредитація українців на зовнішній арені, розпалювання міжнародної ненависті, а також зменшення підтримки

Українців намагатимуться показати як невдячних, хамовитих, злодійкуватих, інфантильних і злочинних громадян. У зв'язку з цим будуть вигадувати масштабні фальсифікації. Поширення здебільшого відбувається через соціальні мережі.

"Потрібно пам'ятати: це російська гра, і це гра на больових точках різних народів. Не дивіться на палицю. Дивіться на того, хто її кинув. Будьте розумнішими за російську пропаганду", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк анонсував зростання панічних настроїв у росіян у Криму. За його словами, півострів поступово переходить під український вогневий контроль. У Києва достатньо інструментів для збільшення інтенсивності обстрілів у Криму.