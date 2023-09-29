Постачання дронів у РФ: Швейцарія посилює санкції проти Ірану

Згідно з обмеженнями, тепер Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт і транзит комплектуючих, використовуваних для виробництва БПЛА.

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану. Федеральна рада ухвалила таке рішення у відповідь на використання іранських безпілотників у військовій агресії Російської Федерації проти України. Про це 29 вересня повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

"З огляду на триваючу військову підтримку Іраном військової агресії Росії проти України, що суперечить міжнародному праву, а також той факт, що Росія використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва для підтримки військової агресії, Федеральна рада 29 вересня ухвалила рішення запровадити додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран", — ідеться в повідомленні.

Згідно з обмеженнями, тепер Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт і транзит комплектуючих, використовуваних для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Крім того, передбачено цільові фінансові та туристичні санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із підтримкою іранської програми БПЛА.

У пресслужбі уряду зазначили, що Швейцарія приймає санкційні списки ЄС щодо постачань іранських безпілотників до Росії з осені 2022 року, востаннє — 16 серпня. Це було зроблено в рамках Постанови про заходи у зв'язку із ситуацією в Україні.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що Британія ввела нові санкції проти РФ за "вибори" на окупованих територіях України. Нові британські санкції поширюються на чиновників, причетних до торішніх фіктивних референдумів, організованих для легітимізації спроби анексії території України.

Раніше США запровадили санкції проти транснаціональної мережі, що допомагає Ірану. За словами заступника міністра Брайана Нельсона, США продовжуватимуть притягати до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БПЛА в РФ.