"Мопеди" летітимуть, як ракети: чи купить РФ модернізовані Shahed в Ірану, — експерт

На думку військового експерта Михайла Жирохова, дрон-камікадзе отримає нестабільний двигун, але летітиме швидше. Іран, може, й не продасть Росії оновлені пристрої, але РФ здатна переробити їх самостійно.

Іран показав випробування вдосконаленого дрона-камікадзе Shahed, який отримав новий мотор і покращену пускову установку. Оновлені безпілотники летять безшумно та становитимуть нові загрози для України, якщо їх придбає РФ для завдання ударів по інфраструктурних об'єктах. Військовий експерт і авіаційник Михайло Жирохов пояснив особливості переробленого дрона-камікадзе та чи зможе Кремль його купити. Оцінки експерта опублікували на порталі NV.

На порталі зазначили, що іранська влада опублікувала відео випробувань у дещо урізаному вигляді. Фахівці зауважили, що дрони-камікадзе отримали турбореактивний двигун. Також помітили дещо вдосконалену пускову установку, але деталей видно не було — вони не потрапили в кадр.

Жирохов пояснив, що Іран регулярно показує, що постійно вдосконалює військову техніку, розроблену військовими конструкторами. Тому впродовж років було створено великий парк найрізноманітніших дронів. Але РФ не змогла отримати до них доступ. За словами експерта, це сталося тому, що Іран випускає невеликі партії нової зброї: її надто мало й вона потрібна для оснащення власної армії. Саме тому зовсім не факт, що Кремль отримає покращені дрони.

Також експерт розповів, як можуть змінитися характеристики Shahed після вдосконалення: замість двоциліндрового карбюраторного двигуна — турбореактивний. Системи, в яких використовують рідке паливо, є "нестабільними". Західні конструктори відмовилися від них ще в 50-60 рр. минулого століття. Зокрема, турбореактивний двигун не збільшить дальність польоту Shahed, навпаки: якщо раніше безпілотник міг пролетіти 1000 км (орієнтовно), то тепер — 500 км. Однак слід визнати, що дрон долатиме меншу відстань, але зросте його швидкість.

"Суто теоретично, дальність польоту дрона буде меншою за рахунок того, що в нього буде вища швидкість", — заявив експерт.

Також не варто очікувати, що зросте кількість вибухівки, яку нестиме оновлений дрон (у звичній версії — 30-40 кг).

Наявна конструкція "Шахеда" дає можливість ідентифікувати його за характерним звуком, схожим на звук мопеда, нагадав Жирохов. Подібного звуку в оновленого дрона не буде. Натомість припустив, його можна буде виявити за тепловим слідом — "суто теоретично". Однак проблема в тому, що двигун працює в імпульсному режимі з невідомою частотою: "Тому що ці двигуни імпульсні, і з якою саме частотою вони працюватимуть, ніхто не знає".

Хоч Іран навряд чи продасть Росії оновлені дрони-камікадзе, ЗС РФ можуть отримати пристрої з подібними характеристиками, наголосив Жирохов. На його думку, російські конструктори самостійно внесуть потрібні зміни. Вважає, що найближчим часом цього не буде. Пояснив чому: поки що певна кількість дронів все ж долітає — українське ППО збиває далеко не всі баражуючі боєприпаси. Все зміниться, якщо збиватимуть усі 100%.

Жирохов підсумував: "Коли в них будуть втрати 100%, тоді вони, можливо, замислюватимуться над тим, що варто щось модернізувати".

Shahed для РФ: деталі

Зазначимо, починаючи з осені 2022 року, РФ запускає по Україні дрони-камікадзе, підписані як "Герань-2" начебто російського виробництва. Конструктивно пристрої тотожні дронам-камікадзе Shahed-136/131, які розроблені в Ірані.

Іран заперечує, що продає РФ зброю для війни в Україні. Утім, Кремль будує завод у Татарстані та планує самостійно виготовляти необхідні пристрої.

Україна підготувала звіт за результатами огляду дронів, збитих ППО ЗСУ. З'ясувалося, що вони створені з використанням блоків, виготовлених підприємствами західних країн: США, Канади, Японії, Німеччини, Польщі та ін.

Восени 2023 року Іран відвідав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Чиновнику показали виставку іранської зброї: ЗМІ припускають, що могли бути перемовини щодо нових військових закупівель.

Нагадуємо, експерт із радіотехніки розповів про нові блоки, які можуть встановлювати в "Шахедах". На його думку, це невеликі модеми, які передають дані про українську ППО. Водночас у ніч із 29 на 30 вересня РФ запустила по Україні близько трьох десятків дронів: командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття більш як 20 баражувальних боєприпасів.