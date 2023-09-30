"Чистий проєкт": у Сенаті США пропонують не допомагати Україні, щоб уникнути шатдауну

Спікер Палати представників Кевін Маккарті переконаний, що зосередження на підтримці України може "спричинити реальні проблеми". Він припустив, що це призведе до припинення роботи уряду.

Спікер Палати представників США та представник Республіканської партії Кевін Маккарті закликав американський Сенат виключити гроші на допомогу Україні із законопроєкту про тимчасові витрати. За його словами, так уряд може запобігти шатдауну, тобто зупинці роботи. Деталями 29 вересня поділилися в CNN.

"Я думаю, якби у нас був чистий проєкт без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Я думаю, якщо Сенат поставить туди Україну та зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може спричинити реальні проблеми", — заявив чиновник.

На його думку, законопроєкт "у такому вигляді", як є, імовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

"Я думаю, що ми могли б розв’язати цю проблему", — підкреслив Маккарті.

Байден розкритикував Маккарті

Раніше, до скандальної заяви чиновника про шатдаун, президент США Джо Байден припустив, що спікер Палати представників "уклав жахливу угоду", щоб зберегти владу.

"Щоб зберегти посаду спікера, він готовий робити речі, які, я думаю, він знає, несумісні з конституційними процесами", — заявив він.

Байден також зазначив, що схвильований наявністю членів Республіканської партії, що прагнуть змінити уряд.

Що таке шатдаун?

Як писав Фокус, шатдаун (англійською — shutdown) — це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів у США.

За усю історію держави таке ставалося 17 разів, востаннє — у 2018 році.

Шатдаун відбувається, коли уряду не вдається ухвалити законодавство про фінансування на наступний рік або тимчасовий захід фінансування.

Такі зупинки роботи можуть відбуватися не лише на державному, але й на територіальному та місцевому рівнях управління.

Нагадаємо, 28 вересня в Конгресі США ухвалювали законопроєкт про оборонний бюджет. Перед голосуванням із нього вирізали згадку про виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Згодом виділення коштів ухвалили у вигляді окремого законопроєкту, але представники Демократичної партії США розкритикували республіканців за створення ґрунту для російської пропаганди.