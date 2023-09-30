"Міжнародне право дозволяє": Україна зможе бити ракетами Taurus по Росії, — Бундестаг

Очільниця оборонного комітету Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн підтвердила, що ЗСУ можуть використовувати далекобійні німецькі ракети для ударів по території агресора. Вона наголосила, що з постачанням Taurus не можна зволікати.

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн вимагає, щоб Німеччина негайно відправила в Україну далекобійні крилаті ракети Taurus. Її слова про це процитували у виданні Spiegel 30 вересня.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські постачання", — заявила вона.

Штрак-Циммерманн попередила канцлера Німеччини Олафа Шольца про наслідки зволікання в ухваленні рішення щодо надання Taurus.

"Кожен з нас зважує речі. Але ви також можете продовжити страждання, надто довго вагаючись", — зазначила вона.

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони підтвердила, що не виступає проти застосування німецьких ракет для завдання ударів по території РФ.

"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові цілі на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена ​​зброя і хто її постачав", — додала німецька чиновниця.

Знімок ракети Taurus Фото: MBDA Deutchland

Ракети Taurus: характеристики

Як писав Фокус, ракета Taurus KEPD 350/150 — це підзвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня". Вона здатна завдавати високоточних ударів і уражати високозахищені та поглиблені цілі.

Базова модель KEPD-350 має бойову частину вагою 481 кілограм, яка містить майже 50 кілограмів вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кілограмів, а порожньої — 1080. Її швидкість польоту складає від 0.6 до 0.95 М.

За припущенням аналітика Defense Express Сергія Згурця, ті ракети Taurus, які отримає Україна, матимуть обмежену дальність — до 300 кілометрів замість 500.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дає згоди на постачання ракет Taurus через страх ударів по території Росії. Він вимагав гарантій, що ЗСУ не битимуть по РФ. Окрім того, Шольц не хоче відправляти в Україну німецьких спеціалістів, адже боїться "прямої конфронтації" з Москвою.

Нещодавно в МЗС Німеччини заявляли, що Україна досі не отримала далекобійні ракети через перевірку їхнього технічного стану. Міністерка Анналена Бербок пояснила, що німці хочуть переконатися у справності озброєння перед його постачанням.