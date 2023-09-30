Білорусь готує зустріч іноземних дипломатів із дітьми, депортованими з України, — МЗС

Відомство повідомило, що захід має на меті легалізувати незаконне переміщення дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

Білорусь 4 жовтня планує організувати зустріч іноземних дипломатів із депортованими дітьми з України. Про це 30 вересня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що захід має на меті легалізувати незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

"За інформацією Міністерства закордонних справ України, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання та оздоровлення" українських дітей у Білорусі, яких вивезли з тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк", — зазначили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин, відповідно до стандартів міжнародного права. Тепер чиновники Білорусі хочуть прикритися іноземними представниками.

"Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму", — написали в МЗС України.

Повідомляється, що Україна продовжить роботу, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто скоїв злочини проти українських дітей.

Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося, що Червоний хрест Білорусі допомагав ЗС РФ вивозити дітей. Хакери групи "Кіберпартизани" з'ясували, що глава філії Червоного хреста республіки Білорусь Дмитро Шевцов їздив на окупований Донбас із нашивкою із символом "Z".

Також 21 вересня стало відомо, що в РФ обіцяють збільшити виплати за опікунство над викраденими дітьми. У Російській Федерації, незважаючи на засудження світової спільноти та кримінальні справи проти російської влади, продовжують заохочувати до участі в кіднепінгу українських дітей.