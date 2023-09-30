Одна з головних цілей: в Україні з початку війни було пошкоджено 37 військових заводів, — Шмигаль

Прем'єр-міністр заявив, що, попри російські атаки, Україна нарощує потужності ВПК. І додав, що Київ незабаром стане центром виробництва якісної військової продукції в Європі.

За час війни від російських ударів в Україні постраждали 37 військових заводів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на форумі оборонних індустрій у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Розуміємо, що наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів. Від таких атак постраждали 37 підприємств. Наразі опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення", — зазначив він.

Шмигаль додав, що, попри російські атаки, Україна щомісяця збільшує виробництво озброєння та військової техніки.

"Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Водночас Україна щомісяця тільки нарощує виробництво озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер — той пожне бурю", — сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр переконаний, що з часом Україна стане новим центром виробництва якісної військової продукції в Європі. На сьогодні Київ співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, і опрацьовується питання створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів.

"Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, які допомагають поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове виробництво, промислове середовище країн-партнерів", — сказав Шмигаль.

Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій прем'єр-міністр країни озвучив, яку кількість грошей уряд України 2024 року витратить на виробництво дронів, ракет великої дальності й інших озброєнь і техніки. Ішлося про 55,8 млрд грн. Ця сума в сім разів більша, ніж минулого року.

Шмигаль додав, що плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети й безпілотники вітчизняного виробництва для завдавання ударів по цілях на території РФ, за межами лінії фронту.

Фокус також писав 26 вересня, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна завершує виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.