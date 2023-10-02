"Виснажують, розтягують і завдають ударів": західні ЗМІ про тактику ЗСУ і війну взимку, — CNN

Як зазначає CNN, багато обставин впливатимуть на майбутнє цього конфлікту наступного року. Обидві сторони повинні витримати бруд, мороз і туман зимових місяців.

В Україну йде зима, але Київ адаптує свою тактику ведення війни, використовуючи невеликі групи мобільної піхоти для перевірки укріпленої російської оборони. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Зимова погода не завадить контрнаступу ЗСУ

Як пише CNN, Сили оборони України зараз ведуть інтенсивну війну на виснаження більших за чисельністю російських сил на фронті протяжністю майже 1000 кілометрів. Видання припускає, що росіяни, ймовірно, розпочнуть ще одну кампанію, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України а також що окупанти на полі бою пристосувалися, і вони в Україні, надовго — оборонний бюджет РФ наступного року буде на 70% вищий ніж цьогорічний.

Попри це, Але й українці адаптуються після невдалого початку контрнаступу .

Західні військові аналітики Франц-Штефан Гаді та Майкл Кофман стверджують, що "здатність українських солдатів швидко освоїти західні технології призвела до оптимізму щодо короткого проміжку часу необхідного для створення згуртованих бойових одиниць".

Тепер українські захисники повернулися до стилю ведення війни, який знають найкраще, використовуючи невеликі групи мобільної піхоти для перевірки укріпленої російської оборони.

У великому інтерв’ю CNN минулого тижня український генерал Олександр Тарнавський сказав: "І ворог, і ми використовуємо переважно не роти, батальйони чи бригади, а штурмові загони. Групи по 10-15 чоловік. Головна навичка кожного командира будь-якого рівня — це збереження особового складу".

За його словами, Україна не готова ризикувати жертвами, які принесе амбітний механізований наступ, і на цю тактику ведення війни менше впливають погодні умови.

"Серйозною перешкодою під час просування може стати погода. Але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, а ми здебільшого просуваємося без використання техніки, я не думаю, що це сильно вплине на той етап контрнаступу", – додав Тарнавський.

Виснажують, розтягують і б'ють

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін описав цю стратегію українців кількома словами "виснажують, розтягують і б'ють". Такі атаки, ймовірно, продовжуватимуться та посилюватимуться, але зимова погода ускладнить їх.

Якщо, як очікується, Україна отримає ATACM з кількома боєголовками, вона зможе завдати значно більшої шкоди віддаленим російським цілям, таким як авіабази. Голова ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив War Zone : "Боротися з російською авіацією за допомогою систем ППО – це дуже дорого і малоефективно. Авіацію потрібно вивести на авіабази".

Її усунення буде титанічним завданням. Російська армія навчилася на своїх помилках.

"Вважається, що росіяни швидко навчаються нашій тактиці – це підтверджено їхніми діями на полі бою", – сказав Тарнавський CNN.

Моральний дух росіян, пише видання, важко оцінити. За словами українських чиновників, багато російських військовополонених погано розуміють, чому вони воюють, а дисципліна часто погана.

Минулого року російські ракетні обстріли пошкодили або знищили близько двох третин енергетичних об’єктів України, але не змогли зламати рішучість громадян. Серія ударів цього місяця говорить про те, що повторна кампанія неминуча.

Але подібно до того, як вони прагнуть погіршити російську ППО, українці досягли успіхів у вдосконаленні власної.

"Минулого року не було ні Патріота, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня. "Наша система протиповітряної оборони стала ще більш комплексною та досвідченою… До зими вона стане ще сильнішою".

Виробництво енергії також зросло. Зараз працює сім ядерних реакторів, ще два мають бути запущені. Внутрішній видобуток природного газу збільшився.

Війна затягнеться

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші говорили про "стабільний прогрес" України на полі бою, але серед багатьох західних аналітиків і офіційних осіб існує відчуття неминучої тупикової ситуації.

Все більше і більше говорять про те, що конфлікт розтягнеться на 2025 рік.

Мік Раян, колишній австралійський генерал, каже, що західні партнери України повинні визнати це і спланувати це.

"Зобов’язавшись підтримувати Україну протягом конфлікту, Захід може підірвати зусилля Путіна пережити покровителів України", — сказав він.

Європа та Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України на полі бою та фінансовою підтримкою. Але є ознаки втоми. Проникають сумніви і сварки.

Весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використають зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшого радіусу дії (крім зростаючих вітчизняних виробничих ліній в Україні).

У Росії наступного року війна може спричинити більші економічні наслідки.

Як зазначає CNN, багато обставин впливатимуть на майбутнє цього конфлікту наступного року. Обидві сторони повинні витримати бруд, мороз і туман зимових місяців.

Нагадаємо, що ЗС РФ посилюють штурми на Таврійському напрямку. За останні дні кількість атак ЗС РФ збільшилася майже вдвічі.

Раніше повідомлялося, що РФ запустила у вересні понад 500 Shahed-136 по Україні. Кількість запущених "шахедів" свідчить про те, що у Росії немає їхнього дефіциту.