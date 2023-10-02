ЗС РФ створюють експериментальні підрозділи з танкових частин, авіації та сил ВДВ

Нові формування будуть створені з урахуванням бойових дій в Україні. Один із російських воєначальників зізнався, що в початковій фазі повномасштабного вторгнення російські диверсанти зазнавали втрат, через що їх вирішили оснастити потужнішими вогневими засобами.

Збройні сили РФ мають намір сформувати експериментальні розвідувально-штурмові бригади з урахуванням досвіду бойових дій в Україні, які увійдуть до складу загальновійськових армій. Фактично це ті самі підрозділи Повітряно-десантних військ, які будуть посилені танковими частинами і вертольотами. Про це повідомили російські оглядачі видання "Известия" з посиланням на джерело у військовому відомстві.

Відомо, що у складі таких бригад будуть штурмові загони, призначені для злому ешелонованої оборони противника, а також розвідувальні підрозділи, які зможуть вести розвідку на тактичній глибині. Бригади отримають свої танки, легку бронетехніку, артилерію, а також широку номенклатуру безпілотників.

Таке стратегічне рішення керівництва російського Міноборони багато в чому визначається уроками в Україні, і спрямоване на підвищення ефективності так званої "крилатої піхоти". На озброєнні "блакитних беретів" — одного з декількох позначень російських ПДВ — перебуватимуть ударні вертольоти Ка-52, Мі-28 і сучасні Мі-8 АМТШ-ВН. Поряд із цим, ідеться в матеріалі, помітно зросте кількість танків у їхніх лавах.

Армійський вертоліт Мі-8АМТШ-ВН

Рішення дозріло після 2022 року

Розмови про нові посилені з'єднання десантних військ велися ще за два роки до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Так, оглядачі Bulgarian Military зазначили, що ще 2020 року командувач ПДВ генерал-полковник Андрій Сердюков визнав, що за допомогою вертольотів армійської авіації підрозділи ПДВ можуть ефективно боротися з високомобільними з'єднаннями потенційного противника "в різних фізико-географічних умовах".

Вертоліт ВКС РФ Ка-52М Фото: the war zone

Він також додав, що застосування армійської авіації значно знижує ймовірність потрапляння десанту під вогонь противника, підвищує швидкість пересування і розширює діапазон доставлення бійців у заданий район.

Тепер же, ймовірно, ідею вирішили реалізувати. В інтерв'ю "Известиям" полковник Валерій Юр'єв розповів про те, як у перші дні вторгнення диверсанти зазнавали втрат, через що їх вирішили оснастити потужнішими вогневими засобами.

"На початковому етапі (війни) було чимало проблем через те, що розвідників використовували не за призначенням, а як штурмовиків. Через це було втрачено чимало висококласних фахівців. Окремі штурмові підрозділи і з'єднання необхідні. Їхня специфіка в тому, що вони мають бути оснащені найрізноманітнішими вогневими засобами — мінометами, кулеметами, артилерією великого калібру", — розповів Юр'єв.

Нагадаємо, за даними Міноборони Великої Британії, Росія втратила з початку війни проти України щонайменше трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків РФ. Двоє з них загинули на війні під час активних боїв, а один через "несправедливість" вирішив сам скласти з себе повноваження.