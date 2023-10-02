Завдали влучного удару БПЛА: українські бійці знищили російський танк Т-72 (фото, відео)

Влучні удари по ворожій техніці завдавали дрони-камікадзе. Техніка Збройних сил Російської Федерації загорялася та переставала функціонувати.

Українські бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" та Третьої Окремої штурмової бригади "Крила" показали, як знищили російський танк Т-72 та важку автомобільну техніку. Відео опублікували в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"Завдяки спільній роботі групи "Асгард" підрозділу "Очі" та 3-ої окремої штурмової бригади "Крила" було уражено Танк Т-72 та важку автомобільну техніку окупантів", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому відео видно, як українські військові виявили російську бойову техніку за допомогою дрона-камікадзе. Після цього безпілотний літальний апарат полетів до своєї цілі та завдав удару по ворожій техніці. В результаті чого вона загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Російський танк Т-72: що про нього відомо

Танк Т-72 має класичне компонування, містить моторно-трансмісійного відділення в кормовій, бойове — в середній, а відділення управління — в лобовій частині техніки. Танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою Д-81ТМ, з нею спарений 7,62-мм кулемет.

Екіпаж танка складається з трьох осіб — механік-водій, навідник та командир, який може виконувати функції заряджаючого після витрачання боєзапасу в автоматі заряджання.

Крім цього, танк може рухатися по дну річки на глибині до шести метрів. Для цього проводять герметизацію танку — встановлюють гумові прокладки на люки, чохол-колпак у ствол знаряддя і клапанну коробку на вихлопну трубку двигуна.

Танк Т-72 Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, 2 жовтня з'явилося відео того, як бійці підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили російську бойову техніку. Військові використали для цього FPV-дрон.

27 вересня повідомлялося про те, що в Луганській області ЗСУ знищили російський танк Т-72Б3М. На виявлений танк у спаленій лісосмузі біля поля українські бійці спрямували FPV-дрон із вибухівкою.