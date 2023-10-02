Операція "Бариня": деякі російські військові хочуть повернутися в РФ за обміном, — ГУР

За словами представника ГУР Андрія Юсова, під час операції українська сторона змогла отримати цінні дані, які дали змогу зберегти життя українських військових і зламати певні плани російських окупантів.

Деякі з 11 російських військових, виведених із РФ під час операції "Бариня", хочуть повернутися додому в рамках обміру. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна не повідомлятиме російській стороні про те, що ці військові добровільно здалися в полон.

Юсов зазначив, що в рамках операції "Бариня" ГУР міноборони України саме вийшло на лейтенанта Алфьорова через соціальні мережі.

"Цей контакт був вдалим. Незважаючи на те, що Алфьоров був кадровим військовим, він був противником війни проти України, і змушений до підписання контракту силою. Він не хотів бути військовим злочинцем", — сказав Юсов.

Він також заявив, що далі почалася взаємодія з великою кількістю ретельних перевірок.

"Частина з 11 виведених російських військових уже думає, щоб повернутися в Росію в рамках обміну. Україна не зазначатиме, що вони здалися в полон добровільно", — заявив представник ГУР.

Юсов також сказав, що під час операції українська сторона змогла отримати цінні дані, які дозволили зберегти життя українських військових і зламати певні плани російських окупантів.

Нагадаємо, що 30 вересня Юсов розповів, що ГУР провело нову унікальну операцію. Російський військовий Данило Алфьоров звернувся до України чотири місяці тому. У певний момент його запідозрили у зраді, тому довелося переходити лінію фронту. Росіянин переконав перейти на бік України 11 солдатів ЗС РФ. Після цього вони трьома партіями перейшли на підконтрольну Україні територію. У певний момент зрозумів, що його підозрюють, і звернувся до кураторів із проханням про порятунок.