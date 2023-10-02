Британія не відправлятиме свої кораблі в Чорне море для експорту зерна, — The Guardian

За словами нового міністра оборони Гранта Шаппса, Лондон продовжить виконувати консультативну роль у відкритті експорту українського продовольства, однак про іншу допомогу поки що не йшлося.

Велика Британія не буде відправляти власні кораблі до Чорного моря, щоб допомогти Україні експортувати зерно до інших країн у безпечний спосіб. Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс, передає The Guardian 2 жовтня.

За його словами, таке рішення не розглядалося і найближчим часом, найімовірніше, це так і не відбудеться.

"Грант Шаппс, вносячи ясність, заявив на конференції консерваторів, що він не очікує розгортання будь-яких кораблів Королівського флоту в Чорному морі, щоб відкрити експорт українського зерна", — йдеться в повідомленні.

Велика Британія та інші країни можуть відігравати консультативну роль, щоб допомогти Україні відкрити експорт продовольства.

При цьому, підтримка України в інших галузях продовжиться в довгостроковій перспективі і багато партнерів згодні з таким рішенням. Лондон, як і раніше, дотримується своєї позиції про те, щоб допомога Києву здійснювалася доти, доки російські війська не будуть вигнані з української території.

"Я не думаю, що (лідери України, — ред.) сумніваються в тому, що наші зобов'язання тривають", — додав британський міністр оборони.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилося повідомлення від міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса про те, що їхні військові можуть незабаром з'явитися на території України. Вони мали б забезпечити підготовку бійців Сил оборони, а Королівський флот — безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря.

Пізніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак спростував цю інформацію і заявив, що журналісти неправильно трактували заяву про розміщення військ в Україні. Найближчим часом солдатів британської армії битися в Україну не відправлять.