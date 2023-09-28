"Нам війна не потрібна": Кулеба висловився про відносини з Польщею на тлі зернової кризи

За словами глави МЗС України, "емоції" польської сторони пов'язані з парламентськими виборами, які наближаються, проте Київ готовий знайти спільне вирішення проблеми.

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Україна рішуче налаштована на вирішення ситуації, пов'язаної із забороною на експорт українського зерна, і не бажає вступати в "зернову війну" з Польщею. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому 27 вересня.

За словами Кулеби, в України немає іншого вибору, окрім як вийти з цієї кризи, однак її створив не Київ. Кулеба пов'язав "емоції" польської сторони, пов'язані із забороною на ввезення українського зерна, із парламентськими виборами в Польщі, які відбудуться 15 жовтня.

"До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив. Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна і Польщі теж", — заявив Кулеба.

Кулеба підкреслив, що приклади відносин України з Болгарією і Румунією показують, що "немає нерозв'язних проблем". Він нагадав, що спочатку було п'ять країн, які ввели обмеження на ввезення українського зерна.

"Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а решта три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", — додав глава МЗС.

При цьому Кулеба запевнив, що у Києва є бажання знайти подібні рішення.

Зазначимо, що днем раніше, 27 вересня, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку зазначав, що країна не запровадила заборону на ввезення українського зерна слідом за Польщею, оскільки вважає, що потрібно допомагати Україні до її перемоги у війні з Росією.

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Зернова криза — що треба знати

Нагадаємо, обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України до Болгарії, Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діють із травня 2023 року. Проте 15 вересня 2023 року Єврокомісія ухвалила рішення про непродовження ембарго на постачання українського зерна. Керівник польського уряду Матеуш Моравецький висловив невдоволення цим рішенням і заявив, що воно було "неправильним". Польща підтвердила свій намір не знімати ембарго на українське зерно, заборону також підтримали Угорщина і Словаччина.

18 вересня стало відомо, що у відповідь на заборону імпорту сільськогосподарської продукції, Україна збирається подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини.

Того ж дня, 18 вересня, Угорщина, Польща і Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна. Три країни ухвалили рішення припинити свою участь у роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо зернової проблеми.