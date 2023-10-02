"Від Пригожина Путін не очікував": професорка НАН оцінила ймовірність заколотів в РФ (відео)

В Росії, як вважає науковиця Галина Зеленько, немає передумов для заколотів серед військових, оскільки функціонує злочинна система, кожен генерал контрольований та проходить певні етапи "кругової поруки".

Повторення нового заколоту на кшталт того, який організував голова "ПВК Вагнер" Євген Пригожин, з боку генералітету в Росії не відбудеться. Таку думку висловила науковиця та докторка політичних наук Галина Зеленько, членкиня-кореспондент Національної академії наук України, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

Вона зазначила, що для очільника Кремля Володимира Путіна червневі події певною мірою були неочікуваними. В Росії функціонує злочинна система, у якій кожен генерал контрольований, проходить певні етапи "кругової поруки". Це дозволяє владній верхівці впливати на військових, тому в армії РФ й немає передмов до заколотів.

"Це взагалі неможливо в Росії", – оцінила перспективи нових воєнних потрясінь Зеленько.

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Заколот ПВК "Вагнер" в Росії

У ніч на 24 червня Євген Пригожин у супроводі своїх бійців із ПВК "Вагнер" із бронетехнікою і танками увійшли в Ростов-на-Дону і практично відразу взяли під контроль основні військові установи в місті — вони оточили штаб Південного військового округу, відділ поліції на Будьонівському, Головне управління МВС у Ростовській області, будівлю регіонального УФСБ, а також адміністрацію міста.

Згодом найманці рушили на Воронеж та Москву. Після локальних боїв із регулярними військами Пригожин оголосив рішення припинити наступальні дії, оскільки наче конфлікт з Міноборони РФ був врегульований, а Кремль дав гарантії безпеки. Зі слів керівника Міноборони РФ Сергія Шойгу, збройний заколот Євгена Пригожина і його "вагнерівців" не вплинув на боєздатність російської армії на українських фронтах.

Нагадаємо, 19 липня керівник МІ-6 розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина. На думку голови британської служби зовнішньої розвідки Річарда Мура, Путін пішов на угоду з "вагнерівцями", щоб утримати владу. При цьому на президента РФ явно чинять внутрішній тиск.