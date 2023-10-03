У Пентагона закінчуються гроші на зброю для України, — ЗМІ

В американському оборонному відомстві заявили, що їм вже довелося сповільнити поповнення своїх запасів зброї і це може погано позначиться на боєздатності країни.

У Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з постачанням. Про це пише Associated Press 2 жовтня.

У листі фінансового контролера Пентагону Майкла МакКорда йдеться про те, що в американського оборонного відомства закінчуються кошти на заміну озброєнь, які були передані Україні.

МакКорд заявив, що з 25,9 мільярда доларів, наданих Конгресом на поповнення запасів армії США, залишилося 1,6 мільярда доларів. На постачання зброї і техніки зі своїх запасів у США залишилося приблизно 5,4 мільярда доларів, а довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України закінчилося повністю.

"Ми вже були змушені сповільнити поповнення наших власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнити наші військові сили може завдати шкоди боєготовності наших збройних сил", — зазначили в Пентагоні.

За оцінками старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канціана, якщо допомога Україні перестане надходити, то українці почнуть відчувати це до Дня Подяки.

Нагадаємо, 2 жовтня заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що законопроєкт про тимчасове фінансування американського бюджету без коштів на допомогу Україні, який був ухвалений Конгресом США, не є трагедією.

Зі свого боку речниця Білого дому Карін Жан-П'єр 2 жовтня повідомила, що США збираються найближчим часом оголосити про новий пакет допомоги для України, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном.