Дрони Shahed атакували вночі Україну: вибухи пролунали в двох областях, подробиці (фото)

Іранські БПЛА залетіли на територію України з півдня і прямували у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

В ніч з 2 на 3 жовтня Росія спрямувала на Україну чергову зграю дронів-камікадзе Shahed-136. Дрони прямували з півдня та загрожували центральним областям неподалік від лінії фронту. В деталях нічних подій розібрався Фокус.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки ударних дронів близько опівночі 3 жовтня. Саме тоді пролунав сигнал повітряної тривоги у Херсонській та Миколаївській областях. За годину про небезпеку попередили жителів двох центральних областей..

Нічна атака дронів 3 жовтня: Херсонщина Фото: alert.in.ua Нічна атака дронів 3 жовтня: Дніпропетровщина Фото: alert.in.ua

Нічна атака дронів: деталі

Моніторингові пабліки повідомили про рух "Шахедів", які пролетіли над Очаковом на Миколаївщині та попрямували у бік Кривого Рогу у Дніпропетровській області.

Сигнал повітряної тривоги оголосили у Дніпропетровській (о 1:22) та у Запорізькій (1:40) областях. Далі по решті областей тривога не поширювалась.

Пізніше моніторингові пабліки повідомили про вибухи. Зокрема, на Миколаївщині було гучно близько 2:00 ночі, на Дніпропетровщині — близько 3:00.

Нічна атака дронів 3 жовтня: вибухи на Дніпропетровщині Фото: Скриншот Нічна атака дронів 3 жовтня: вибухи на Миколаївщині Фото: Скриншот

Наразі військові адміністрації та ПС ЗСУ не коментували наслідки атаки дронів в ніч на 3 жовтня 2023 року.

Зазначимо, начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк зауважила, що кілька останніх днів росіяни запускають по Україні невеликі партії дронів-камікадзе Shahed. На думку командування, це свідчить про намагання ворога розвідати позиції українських систем ППО.

Нову тактику росіян підтверджує атака 2 жовтня: тоді вони запустили сім "Шахедів".

Тим часом протягом вересня спостерігалась інша картина: у напрямку України ледь не щоночі летіли по кілька десятків безпілотників. 28 вересня встановили "рекорд" — використали 44 дрони.

Нагадуємо, український експерт зауважив, що на дрони-камікадзе можуть бути встановлені невеликі ґаджети, пов'язані з міжнародною системою супутникового зв'язку. На його думку, вони призначені для шпигування за ППО.

На фронті і ЗСУ, і ЗС РФ активно використовують інший тип дронів — китайські FPV-дрони та Mavic. Західні ЗМІ стверджують, що почалась конкуренція за закупівлю цих пристроїв в Китаї.