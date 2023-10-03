"Вікна їм повибиваю": бабуся "Да Вінчі" розповіла, як його брату хотіли видати повістку (відео)

Брат загиблого захисника Дмитра Коцюбайла має інвалідність, але вже чотири рази був затриманий працівниками ТЦК. Його мати була змушена дзвонити у військкомат, щоб хлопця більше не лякали.

Молодшому брату загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" чотири рази намагалися вручити повістку представники ТЦК. Хлопець має інвалідність. Про це в інтерв’ю для hromadske, опублікованому 2 жовтня, розповіла бабуся воїна Іванна Винник.

"Його чотири рази військкомат затримував. Повістку хотіли дати. Я казала: ще хай раз вони біля мене стануть, я візьму коштур (палицю для ходьби — ред.) і їм вікна повибиваю", — сказала вона.

Мати хлопця з інвалідністю Оксана Коцюбайло навіть дзвонила у ТЦК та пояснювала ситуацію.

"Він боїться. Вони вилізли такі бугаї — і до нього. Він впав на диван, я давала нашатирний спирт", — згадала Винник.

Водночас жінка розкритикувала тих, хто ховається від військкомату або ховає рідних.

"Хай йдуть всі. Коли буде мир на світі поприїжджають оті, що за кордоном, повдягають вишиті сорочки та будуть на парадному місці стояти. Згадаєте мої слова. Не тікайте, не ховайтеся — ідіть всі", — заявила бабуся "Да Вінчі".

Вона підкреслила, що усім шкода своїх дітей, але її онук провів у "пеклі" війни 9 років, і "його туди ніхто не посилав".

Інтерв"ю з Іванною Винник (про мобілізацію та повістки — з 22:44)

Нагадаємо, 10 березня у Києві прощалися з командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом. На богослужіння в церкві прийшли приблизно три сотні людей. Квіти до труни Героя поклав президент Володимир Зеленський. На церемонії на Майдані Незалежності також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко та голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

2 квітня наречена "Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла про його останні хвилини життя. За пів години до обстрілу воїн питав у коханої, як у неї справи, а потім його привезли пораненого та непритомного. Михайлова намагалася врятувати бійця та вперше читала молитву "Отче наш", бажаючи, щоб Коцюбайло жив.